Çankaya'dan istihdam desteği

Çankaya Belediyesi işsizliğe çözüm olmak için İŞKUR ile başlattığı işbirliğini sürdürüyor. Yol ve yemek ücretleri İŞKUR tarafından karşılanacak kat hizmetleri eğitimi, büro yönetimi ve temel sekreterlik eğitimi, giyim üretim teknolojisi alanı düz dikiş eğitimi için Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezi'ne başvurular başladı. İş ve İstihdam Merkezi'ne 20 kişi kontenjanla sınırlı kat hizmetleri eğitimi için 18-40 yaş arası kadın ve erkekler başvurabilecek. 356 saat eğitimin verileceği kurslara katılan adayların günlük yol ve yemek ücreti olan 30 TL, İŞKUR tarafından karşılanacak. Belediye İş ve İstihdam Merkezi, kursu başarıyla tamamlayanlara özel sektörde istihdam desteği de verecek. 18-30 yaş arası kadın ve erkeklerin müracaat edebileceği ve 15 kişi kontenjanla sınırlı büro yönetimi ve temel sekreterlik eğitimi ise 344 saat olarak verilecek. Bu kursta da 30 TL yol ve yemek ücreti yine İŞKUR tarafından karşılanacak. Eğitimin sonunda başarılı olan kursiyerlerin tümüne Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek. Çankaya Belediyesi ve Ankara Giyim Sanayicileri Derneği arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında "düz dikiş" eğitimi için de başvuru yapılabilecek. 18-50 yaş kadınların müracaat edebileceği kursa alınacak 15 kişi 336 saat eğitim alacak. 3 ay süren eğitimin sonunda başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek. Düz dikiş eğitimine katılan kursiyerlerin 30 TL yol ve yemek ücreti İŞKUR tarafından karşılanacak.

Eğitimler için Ziya Gökalp Caddesi'nde bulunan Çankaya Belediye Başkanlığı B2 Blok kat 7'deki Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezi'ne başvuru yapılabilecek. Merkezin 458 89 00'dan 3750-3751-3753 numaralı telefonlarından bilgi alınabilecek. Kat hizmetleri eğitimi, büro yönetimi ve temel sekreterlik eğitimi için 2 Mart'a, giyim üretim teknolojisi alanı düz dikiş eğitimi için ise 15 Mart'a a kadar başvuru yapılabilecek.