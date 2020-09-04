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Çankaya'dan kadın emeğine destek

Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla “Mor Bayrak” sahibi olan Çankaya Belediyesi, pandemi sürecinde de kadınlara desteğini sürdürüyor.

Zeytindalı Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi ile işbirliği yapan Belediye, 60 kadına evde maske üretimi yaptırarak ekonomik destek verdi.


Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla “Mor Bayrak” sahibi olan Çankaya Belediyesi, pandemi sürecinde de kadın emeğine destek olmaya devam ediyor. Kadınların evde ürettiği ahşap eşyalardan keçe işlerine, takıdan örgü bebeklere pek çok el emeği ürünün satışını yapmalarını sağlamak amacıyla her yıl düzenlediği Kadın Emeği Festivali, Anneler Günü Şenliği ve Mor Şenlik gibi etkinlikleri bu yıl pandemiden dolayı gerçekleştiremeyen Çankaya Belediyesi, Zeytindalı Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi ile işbirliğini sürdürüyor. Çankaya sınırları içinde ikamet eden bin 200 kadının katıldığı online anket sonucunda belirlenen gelir düzeyi düşük 60 kadının pamuklu bez maske üretimine dahil olmasını sağlayan Çankaya Belediyesi, kadınların ürettiği 6 bin maskeyi satın alarak gelir desteği verdi. Kadınların evde ürettikleri ve hijyeni yapılan maskeler, Çankaya Belediyesinin Kadın Yazarlar Haftası, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü gibi etkinliklerde konuklara dağıtılacak.

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