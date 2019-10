Çankaya'dan kadın gücüyle dirençli kentler

Çankaya Belediyesi'nin öncü göreviyle sürdürdüğü Avrupa Birliği ortak çalışması "Kadınları Güçlendirerek Dirençli Kentler Oluşturma Projesi" Uluslararası katılımlı kapanış konferansı ile tamamlandı. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen konferanstan kadın ve çocuklara yönelik yeni projelerle işbirliğini güçlendirme kararı çıktı.

Çankaya Belediyesi, başta iklim değişikliği sorunu olmak üzere Türkiye'de çevre duyarlılığı konusunda öncü yerel yönetim olmayı sürdürüyor. Bu çalışmalar içinde, Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında, Almanya'nın Frankfurt Belediyesi ile Kadınları Güçlendirerek Dirençli Kentler Oluşturma Projesini yürüten (Building Resilient City Through Empowering Women) Çankaya Belediyesi, çalışmaları büyük ilgi gören uluslararası katılımlı kapanış konferansında paylaştı. Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesislerinde düzenlenen konferanstan, kadın ve çocuklara yönelik yeni projelerle işbirliğini güçlendirme kararı çıktı.

Frankfurt ile işbirliği artarak devam edecek

Konferansın açılış konuşması yapan Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, Dünyada büyük bir sorun olan iklim değişikliği ile mücadelede kadınların yerel hizmetlere katılımının artırılması ve bu süreçte kadın temsilinin güçlendirilmesinin ana hedefleri olduğunu kaydetti. Bu kapanış konferansıyla proje tamamlansa da Frankfurt Belediyesi ile işbirliği ve çalışmaların artarak devam edeceğini vurgulayan Güner, "Proje kapsamında yaptığımız tüm çalışmalar, kadın ve çocuklarımızın iklim değişikliği sorununa yaklaşımlarını, bakış açılarını ve eylemliliklerini değiştiren, geliştiren projelerdi. Bu kapsamda başta Frankfurt am Main Belediyesi olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor. Çalışmalarımızın artarak devam edeceğini şimdiden duyurmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Global düşün yerel hareket et

Başkan Yardımcısı Güner'in ardından söz alan Frankfurt am Main Belediyesi Çevre ve Kadın Dairesi Başkan Yardımcısı Rosemarie Heilig de proje içinde her alanda görev yapan Çankaya ve Frankfurt Belediyeleri yönetici ve çalışanlarına teşekkür etti. İlk kentin deneyimlerini paylaştığı "örnek" bir projeye imza attıklarını kaydeden Heilig, "Bu projenin ilerideki çalışmalarımızın öncüsü olmasını diliyorum. Çankaya ile birlikte yürütüp tamamladığımız bu proje ve çalışmalar tam da hedeflediğimiz 'Global Düşün, Yerel Hareket Et' konseptini hayata geçirdi. İklim ve kadın ile ilgili uluslararası çalışmalarda sadece Almanya'da değil Çankaya'da Türkiye'nin ev sahipliğinde daha da büyük eylem ve projelere imza atalım" diye konuştu.

Son olarak söz alan Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Dr. Bülent Özcan da projenin taraflarını kutlarken, "Çankaya Belediyesi ile Frankfurt Belediyesi iş birliğinde yürütülen proje ile iklim değişikliği ile mücadele, çevre koruma, atık yönetimi ve çocukların eğitimleri gibi alanlarda çalışmalar gerçekleştirildi ve proje ile sürdürülebilir bir bilinçlendirme sağlandı" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından "Kentler ve İklim Değişikliği" ile "Cinsiyete Duyarlı İklim Politikaları" başlıklarında üç oturum düzenlendi. İstanbul ve Ege üniversitelerinden de çok sayıda konuk ve katılımcının olduğu konferansın ardından kapanış, Çankaya Belediyesinin kadın ve çevreye yönelik yaptığı çalışmalar ve birimlerinin teknik gezisiyle sona erdi.