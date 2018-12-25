Çankaya'dan kadın sağlığına destek

Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Çankaya Belediyesi Halk Sağlığı Merkezi kadınlara, kanserden korunma yolları, meme kanseri, serviks ve kolon kanseriyle ilgili eğitim vermeye başladı. Proje kapsamında eğitim seminerlerine katılan kadınlara ücretsiz sağlık taraması da yapılacak.

Çankaya Belediyesi sosyal belediyecilik alanındaki uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Çankaya Sağlıklı Hayat Merkezi işbirliğinde kadın sağlığı ile ilgili çalışmalara başlayan Belediye, kanserin nedenleri ve belirtileri, kanserden korunma yöntemleri ve erken tanı, meme kanseri ve kendi kendine meme muayenesi ile kolon kanseri konusunda kadınları bilinçlendirecek.

Çankaya Sağlıklı Hayat Merkezinde gerçekleşen eğitim programının ilk konukları Çankaya'nın kırsal mahallelerinden getirilen kadınlar oldu. Çankaya'ya bağlı kırsal mahallelerden getirilen kadınlara meme kanseri, serviks (rahim ağzı kanseri) ve kolon kanseri ile ilgili eğitim verildi. Özellikle meme kanserine dikkat çekilen eğitimde erken teşhisin hayat kurtaracağı vurgusu yapılarak, kadınların evde kendi kendilerini nasıl muayene edecekleri maket üzerinde anlatıldı. Her ay düzenli olarak evde kendi kendine muayenenin yanı sıra 40-69 yaş aralığındaki kadınların 2 yılda bir klinik meme muayenesi yaptırmasının hayati önem taşıdığına değinilen eğitimde, serviks ve kolon kanseriyle ilgili de düzenli olarak sağlık kontrollerinin yapılmasının önemine dikkat çekildi.

Eğitimin ardından katılımcı kadınlardan 30-65 yaş arasında olanlara rahim ağzı kanseri testi (HPV-DNA), 40-69 yaş arası kadınlara mamografi taraması yapıldı. 50-70 yaş arası kadınlara ise evde kolaylıkla uygulayabilecekleri gaitada gizli kan testi (kolon kanseri taraması) kullanımı bilgisi verildi. Çankaya Sağlıklı Hayat Merkezinde ayrıca diş hekimleri tarafından ağız ve diş sağlığı eğitimi ve ihtiyaç duyulması halinde diyetisyen ve psikolog desteği de ücretsiz olarak sağlanacak.

Akarlar ve Çavuşlu köylerinden gelen kadınlarla başlayan eğitim ve taramalar, Çankaya Belediyesine bağlı Çankaya Evleri, Baharevlerinin yanı sıra tüm Çankaya'da yaygınlaştırılarak devam edecek.