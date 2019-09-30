Çankaya'dan kalplere hayati dokunuş

Türkiye Acil Tıp Derneği işbirliğinde Ahlatlıbel Atatürk Parkı'na gelen vatandaşlara uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.

Çankaya Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekledi. “İlk Yardım Hayat Kurtarır” sloganıyla Türkiye Acil Tıp Derneğine üye konusunda uzman eğitmenlerin vatandaşlara uygulamalı verdiği eğitimlerle farkındalık sağlandı. Türkiye'de gerçekleştirilen en kapsamlı ilk yardım eğitimine büyüklerin yanı sıra çocuklar da yoğun ilgi gösterdi. Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması amacıyla olay yerinde yapılan ilaçsız uygulamanın adı olan ilk yardım eğitiminde vatandaşlar, 50 eğitmen eşliğinde pratik yaptı.

Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük ilk yardım eğitimine katkı sunan Çankaya Belediyesine teşekkür eden Türkiye Acil Tıp Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Bülent Erbil, “Her yıl dünyada 17 milyon insan kalp hastalıkları ve felç yüzünden hayatını kaybediyor. Bu 17 milyon insan için farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bizim amacımız ilk yardım ile bu ölümlerin önüne geçebileceğimizi göstermek. Bu yüzden herkesin ilk yardım eğitimi alarak bir hayat kurtarmasını sağlamak istiyoruz” diye konuştu.