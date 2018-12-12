Çankaya'dan kar yağışına karşı acil müdahale

Kış hazırlıklarını eksiksiz tamamlayan Çankaya Belediyesi, gece ve sabah saatlerinde başlayan ve özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için kar küreme araçlarını kritik noktalara çekerek teyakkuza geçti.

İlçenin yüksek rakımlı bölgelerinden olan Or-An, İlker, Dikmen, Dodurga, Alacaatlı bölgelerinde olası kar yağışına müdahale edecek kar küreme araçlarının yanı sıra ünimoglar, tuz serpme araçları ile solüsyon araçları da hazır halde bekliyor. Ana arterlere çıkan sokakları buzlanmaya karşı temizleyen ve yaya yollarında oluşan buzlanmayı solüsyonla çözen Çankaya Belediyesi, karla mücadelede 4 bin 500 ton tuz ile 120 ton solüsyon kullanımı yapacak. Belediyenin çeşitli birimlerinde görevli 620 personel ve 51 araçlık filosuyla karla mücadeleye tam teşekküllü hazırlanan Çankaya Belediyesi bakımları yapılan 10 ünimog, 7 bıçaklı kamyon, 4 bıçaklı kamyonet, 5 bıçaklı kepçe, 5 greyder, 3 loder kepçe, 10 kamyon, 5 kamyonet, 2 pikap ile vatandaşlara hizmet verecek.

Vatandaşların sorunsuz bir kış geçirmeleri için tüm birimleriyle seferber olan Çankaya Belediyesi aynı zamanda Fen İşleri Müdürlüğü yerleşkesinde kurduğu Kriz Masası ile bölgeler arası koordinasyonu sağlayacak.