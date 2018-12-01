Çankaya'dan Karataş Camii'ne duvar tadilatı

Mahalle statüsüne geçen köylerden birisi olan Karataş'ta bir vatandaşın arazisi üzerine inşa edilen cami duvarını ayıran Çankaya Belediyesi hak kaybının önlenmesini sağladı.

Çankaya Belediyesi çeşitli sebeplerle mağduriyet yaşayan vatandaşların sorunlarını bir bir çözüyor. Temel belediyecilik hizmetlerini harfiyen yerine getiren Belediye, vatandaşların çeşitli sebeplerle mağduriyet yaşadığı konuları da çözüyor. Çankaya'nın mahalle statüsüne geçen köylerinden birisi olan Karataş'ta yer alan camiyi çevreleyen duvarın bir vatandaşın arazisi üzerine kurulduğu Kaymakamlık tarafından iletilen Çankaya Belediyesi hemen harekete geçti.

Belediye ekipleri, vatandaşın talebini anında işleme koyarak arazi üzerinde yer alan duvarı yıkıp yeni bir duvar örmek için ilk etapta beton dökme işlemini gerçekleştirdi. Caminin etrafını çevreleyecek duvar örme çalışmalarına başlayan Çankaya Belediyesi ekipleri, bu şekilde hem Karataş Camii'ne yeni bir duvar kazandırmış oldu hem de vatandaşın mağduriyetini gidermiş oldu.

Karataş Camii'nin etrafında kullanılan kaldırım taşları ile çimento malzemesi desteğinde bulunan Çankaya Belediyesi ayrıca ibadethaneleri de düzenli olarak temizleyerek yenileme çalışmalarını sürdürüyor.