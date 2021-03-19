Çankaya'dan kendi kaynaklarıyla hizmet

Türkiye'nin en büyük ilçe belediyelerinden olan Çankaya Belediyesi, asfaltını ve taşlarını kendi üretim tesislerinde kendi işçisiyle üretirken, kullandığı iş makineleri ile binek araçların bakım ve onarımını da yine kendi yapıyor.

Kendi öz kaynakları ile hizmet üreten Çankaya Belediyesi, beton ve beton elemanları üretimi ile asfalt üretimi yaparak ilçenin ihtiyaçlarını düşük maliyetle gideriyor. Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan Üretim ve Lojistik Tesisleri'nde de tüm hizmet araçlarının bakımını kendi işçileriyle yapıyor. Çankaya Belediyesi, Yakupabdal Mahallesi'nde yer alan asfalt üretim tesisinde kendi asfaltını üretmenin mutluluğunu yaşıyor. Doğanın korunması noktasında hassas davranan Çankaya Belediyesi üretim tesisinde Çevresel Etki Değerlendirme raporuna uygun faaliyette bulunurken, saatte 60 ton asfalt üretme kapasitesine sahip tesisteki asfaltı ilçenin 123 mahallesinde kullanılıyor.

Çankaya Belediyesi ilçenin muhtelif bölgelerinde kullanılan taşların üretimini Karataş Mahallesi'nde kendi mülkiyetinde bulunan Beton ve Beton Elemanları Üretim Tesisi'nde gerçekleştiriyor. Kendi ürettiği taşlarla ilçe sokaklarını güzelleştiren Çankaya Belediyesi bütçesine fayda da sağlamış oluyor.

Çankaya Belediyesi sahada kullandığı iş makineleri ve binek araçların periyodik bakım ve tamiratını kendi işçisiyle yapıyor. Üretim ve Lojistik Tesisleri'nde kendi işçisiyle kendi imkanları doğrultusunda belediye araçlarının bakımını koordineli bir biçimde sürdüren Çankaya Belediyesi, bu şekilde kendi kendine yeten bir konuma geliyor.

Ankara'nın kalbi Çankaya'da yaşayan insanların en iyisini hak ettiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Biz göreve geldiğimiz günden bu yana Çankayalıların iyi ki Çankaya'da yaşıyoruz demeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Onlara layık olmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Bunun da bir parçası olarak kendi üretim tesisimizde kendi işçimizle ürettiğimiz asfalt ve taşları kullanmanın gururunu yaşıyoruz. Halkın olanı halka vermek biz yöneticilerin görevidir” diye konuştu.