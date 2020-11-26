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Çankaya'dan kent merkezine asfalt

Çankaya Belediyesi pandemi nedeniyle yaya yoğunluğunun nispeten azaldığı kent merkezi Kızılay bölgesindeki asfalt çalışmalarına devam ediyor.


Çankaya Belediyesi, İçişleri Bakanlığının genelgesi sonucu kıraathane, kafe ve restoranların paket servis uygulamasına geçmesiyle birlikte insan kalabalığının azaldığı Kızılay'da asfalt serme çalışması yapıyor. Yaya yoğunluğunun azalmasını fırsata çeviren Çankaya Belediyesi, Ankaralıların uğrak yeri Kızılay Selanik Caddesi'ni yeniledi.


Pandemide asli görevlerimizi unutmuyoruz


Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını sonrası oluşan pandemi sürecinde her kesimin doğrudan ya da dolaylı olarak olumsuz etkilendiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Yerel yönetimler düzeyinde Çankaya Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya çaba gösterdik ve bundan sonraki süreçte de halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bunların dışında temel belediyecilik hizmetlerimizi de aksatmamaya özen gösteriyoruz. Asli görevlerimizden birisi olan asfalt çalışmalarımız program dahilinde devam ediyor” diye konuştu.

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