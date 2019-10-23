Çankaya'dan merdivenli yol atağı

Çankaya Belediyesi ilçede yer alan yüksek rakımlı ve eğimli bölgelerde yaşayan vatandaşların rahat yürüyebilmeleri için büyük kolaylık sağlayan merdivenli yol yapımına ara vermeden devam ediyor. İlçenin yüksek ve eğimli kesimlerinden İlkadım, Keklikpınarı, Karapınar, İlkbahar, İşçi Blokları, Kırkkonaklar Mahallelerinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler merdiven basamaklarını andezit taşlarla, demir korkulukları da kromajla kaplıyor.

Beton ve Beton Elemanları Üretim Tesislerinde kendi ürettiği malzemeleri kullanan Çankaya Belediyesi bu süreçte sokakları bin 578 metre andezit merdiven ile bin 615 metre andezit döşeme ile kapladı. Merdivenli yollarda vatandaşların rahat yürüyebilmeleri için demir korkuluk yapmayı da ihmal etmeyen Çankaya Belediyesi, merdivenli yolların kenarına bin 65 metrelik demir korkuluk inşa etti.

Vatandaşların güvenliği ve rahatlığı için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Eğimli yerlerin fazla olduğu ilçemizde vatandaşlarımızın güvenliği ve rahatı için merdivenli yol yapımına ağırlık veriyoruz. Vatandaşlarımızın sorun yaşamadan rahatça yürüyebilecekleri yollar inşa etmek için çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.