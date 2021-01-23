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Çankaya'dan minibüsçülere maske desteği

Çankaya Belediyesi, Ankara’da 2 bin 956 üyesi bulunan Minibüsçüler Esnaf Odasına maske desteği verdi.

Çankaya Belediyesi, Ankara'da 2 bin 956 üyesi bulunan Minibüsçüler Esnaf Odasına maske desteği verdi.


Çankaya Belediyesi, Ankara'da 2 bin 956 üyesi bulunan Minibüsçüler Esnaf Odasına maske desteği sağladı. Maskeler, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer'in makamında teslim edildi. Destekten dolayı memnuniyetini belirten Yılmazer, tüm şoförler adına Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e teşekkür etti.


Ankara genelinde yer alan 2 bin 956 kayıtlı minibüsün 600 tanesinin Çankaya bölgesinde faaliyet gösterdiğini hatırlatan Yılmazer, minibüslerinin birçoğunun Ankara'nın kalbi Çankaya'da faaliyette olduğunu ve bu pandemi koşullarında maskelerin çok yararlı olacağını sözlerine ekledi.

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