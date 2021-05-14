Çankaya'dan müzik emekçilerine destek

Pandemi koşulları nedeniyle çalışamayan müzisyenlere Çankaya Belediyesi destek olmayı sürdürüyor. Ankaralı tiyatrolar için 27 Mart Dünya Tiyatro Günü Şenliği düzenleyerek başvuran tiyatrolardan 10 oyun, çocuklara sömestrde 14 gün süren “Tatilde Şenlik Var” etkinlikleri ile “23 Nisan Şenliği” için yine Ankaralı tiyatrolardan çeşitli oyunlar satın alan Çankaya Belediyesi, şimdi de müzisyenlere kucak açıyor. 2020 yılı pandemi döneminde 19'u dijital ortamda olmak üzere 41 kültür ve sanat etkinliği düzenleyen Çankaya Belediyesi, 2021 yılı başından bu yana da sanatçılara destek veriyor. Belediye, yaz aylarının gelmesiyle “Müzik Çankaya 'da, Sahne Sokakta” sloganıyla pandemi kuralları çerçevesinde Çankayalıları açık havada kültür sanat etkinlikleri ile buluşturacak.

Başvurular 17 Mayıs'ta başlıyor

Çankaya Belediyesi, 5 Haziran itibariyle pandemi kuralları ile parklarında düzenleyeceği etkinlikler için Ankaralı müzisyenlere destek verecek. “Çankaya Bir Sahne” projesine katılmak isteyen ve Ankara'da ikamet eden müzisyenler, solo ya da topluluk olarak başvurabilecek. 17 Mayıs 2021 ile 28 Mayıs 2021 tarihleri arasında Çankaya Belediyesi web sayfasındaki başvuru formu ile muzikcankaya@cankaya.bel.tr e posta adresi üzerinden veya Çankaya Belediyesi Muammer Sun Müzik Atölyesi Yıldız Evler Mahallesi Alkım Caddesi No:1 adresinden bizzat başvuruda bulunabilecekler. Sanatçılar, 0 312 229 67 52 telefon numarasından ya da muzikcankaya@cankaya.bel.tr adresinden bilgi edinebilecekler. Başvuru şartları için 17 Mayıs 2021 pazartesi itibariyle detaylı bilgiye www.cankaya.bel.tr adresinden ulaşılabilecek.

Çankaya Belediyesi Seçici Kurulu tarafından belirlenecek başvuru sonuçları ile performansların tarih ve mekan bilgisine 3 Haziran 2021 tarihinde Çankaya Belediyesi resmi web sayfasından ulaşılabilecek.

“Zor günleri dayanışma ile atlatacağız”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, pandemi koşullarında sanat ve sanatçıya desteği aralıksız sürdüreceklerini belirterek, “Pandemi süreci yaşamsal, ekonomik ve sosyal yoksunluklara neden olduğu gibi insanlarımızı karamsarlığa da sürükleyebiliyor. Bu karamsarlığı aşabilmenin yolu dayanışmadan ve birlikte olmaktan geçer. Sanatın aydınlık yolu ile yeni bir dayanışma kültürü için adım atıyoruz. Yaklaşık 140 müzisyenin performansıyla Çankayamızın çeşitli parklarında ve açık hava mekanlarında halkımızı sanatla buluşturacağız. Böylece sanatçılarımıza da ekonomik destek vermiş olacağız. Bu zor günleri dayanışma içinde atlatacağız” diye konuştu.