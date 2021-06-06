Çankaya'dan müzisyenlere destek

İlk gün etkinlikleri, 7 Haziran'da Kuğulu Park ve Bahçelievler Eser Park'ta saat 15.00'te gerçekleşecek.

Pandemi nedeniyle geçen yıldan bu yana çalışamayan tiyatrolara, müzik emekçilerine destek veren Çankaya Belediyesi yeni bir etkinlikle müzisyenlere desteğini sürdürüyor. “Çankaya Bir Sahne” etkinliğine katılmak isteyen müzisyenlere kısa süre önce çağrıda bulunan ve 138 müzisyene sahnesini açan Çankaya Belediyesi, ilk etkinliklere 7 Haziran'da başlıyor. İlk gün etkinlikleri Kuğulu Park ve Bahçelievler Eser Park'ta saat 15.00 itibariyle başlayacak.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, pandemi koşullarında sanata ve sanatçıya desteği sürdüreceklerini belirterek, “Pandemi süreci ekonomik ve sosyal açıdan toplumun büyük bir kesimini etkiledi. Müzisyen dostlarımız da pandemi nedeniyle zor günler geçiriyor. Biz de belediye olarak bu zorluklara bir nebze olsun derman olmak için ‘Müzik Çankaya'da Sahne Sokakta' dedik ve parklarımızda mini konserler düzenleme kararı aldık. Şimdilik 138 müzisyen arkadaşımız, 18 Haziran'a kadar pandemi kuralları çerçevesinde parklarımızda konserler verecek. Bu yaz düzenleyeceğimiz çeşitli etkinliklerde toplamda 400 müzisyenimize maddi destek sağlayacağız. Zor günleri aşabilmenin yolu dayanışmadan ve birlikte olmaktan geçer” açıklamalarında bulundu.