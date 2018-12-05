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Çankaya'dan sıcak “günaydın”

Çankaya Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ankaralılara sıcak çorbayla “günaydın” diyor.

Belediye, Ziya Gökalp Caddesi'nde bulunan başkanlık binası, ODTÜ ve Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü önünde vatandaşlara sıcak çorba dağıtımına başladı.


Çankaya Belediyesi, soğuk havaların hissedildiği bugünlerde vatandaşlara 06.00-09.00 saatleri arasında sıcak çorba ikramına başladı. Yolu Kızılay'dan geçen Ankaralıları sıcak çorbayla karşılayan Çankaya Belediyesi, Ankara Üniversitesinin Cebeci Kampüsü ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi A1 kapısında öğrencileri sıcak çorbayla karşılamaya başladı. Sıcak çorba dağıtımını üniversitelerin girişlerinde de yapan Belediye, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü ve ODTÜ önünde öğrencilere çorba ikramında bulundu. Sabah 06.00-09.00 saatleri arasında yapılan çorba dağıtımı, Şubat sonuna kadar devam edecek.

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