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Çankaya'dan sınavlar için korona hazırlığı

Çankaya Belediyesi, bu hafta sonu yapılacak Liseye Giriş Sınavı (LGS) öncesinde sınavların yapılacağı 64 okulda dezenfeksiyon çalışması yaptı.


Çankaya Belediyesi ilçedeki LGS yapılacağı 64 okulda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Salgın hastalığın başlamasından bu yana Çankaya ilçesinde 6 binin üzerinde binada yaklaşık 8 bin araçta dezenfeksiyon yapan ekipler, sınavlara girecek öğrencilerin sağlığı için hafta başından itibaren yoğun çalışmaya başladı. Çankaya Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bildirilen 64 okulun dezenfeksiyonunu yaparak sınava hazır hale getirdi. Ekipler, bina giriş kapılarını, sınıf kapı kollarını, masa ve sıralar ile okul lavabolarını steril hale getirdi. Dezenfeksiyon çalışmalarının yapıldığı sınıflar ise kapısı kapatılarak korumaya alınıyor.


Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. Ekiplerimiz okullarda ve sınıflarda detaylı dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Öğrencilerimiz ve ailelerinin bu konuda endişesi olmasın. Belediye olarak çocuklarımızın sağlığı için üzerimize düşeni yapıyoruz. Öğrencilerimizden de tek isteğimiz sınavlarına konsantre olmaları ve başarı olmalarıdır” diye konuştu.

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