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Çankaya'dan sokak hayvanlarına güvenli tedavi

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi işlemi uygulanan hayvanlar, artık yara koruyucu korse ile çok kısa sürede sağlıklarına kavuşacak.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi işlemi uygulanan hayvanlar, artık yara koruyucu korse ile çok kısa sürede sağlıklarına kavuşacak.


Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına yönelik tedavi işlemlerine devam ediyor. 2017 yılından bu yana 51 bin 257 sokak hayvanına tedavi işlemi uygulayan merkez, yeni dönemde yara koruyucu korse kullanarak hayvanların tedavi işlemi sonrasını daha rahat bir şekilde atlatmalarını hedefliyor. Gerek açık yaraya sahip, gerekse kısırlaştırma operasyonu geçiren köpeklerin bugüne kadar klasik Elizabeth yakalığı, dar kafes, pansuman bandajı ve pansuman dikişi gibi yöntemlerle korunduğunu belirten yetkililer, işlemlerin artık daha hijyenik ve güvenilir olacağına dikkat çekti.


Hayvanın yaralı bölgeye zarar vermesini önleyen yara koruyucu korse, hareketleri sınırlayacağı için dikiş yırtılması veya fıtıklaşma riskini de ortadan kaldırıyor. Koruyucu korsenin yarayı bütün dış etkenlerden korumasının yanı sıra yaraya yapışmaması ve iyileşme sürecini tamamen kontrol altına alması da büyük bir avantaj sağlıyor.

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