Çankaya'dan sosyal belediyecilik örneği

Sağlıkta eşitlik ilkesi ile hareket ederek birinci basamak sağlık hizmetlerini ücretsiz sunan Çankaya Belediyesi, Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan Çankaya Halk Sağlığı Merkezi ve semtlerde bulunan sağlıkevlerinde 2018 yılı başından bu yana 11 bin 770 vatandaşa hizmet verdi. Çankaya Halk Sağlığı Merkezi ve semtlerdeki sağlıkevlerinde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden sadece 2018 yılının başından bu yana 4 bin 806 kişi yararlanırken, doktor ve hemşire hizmetlerinden 6 bin 964 kişi yararlandı.

Diş taşı temizliği, dolgu, diş çekimi gibi hizmetleri veren belediye diş hekimleri, ileri derece tedavi gerektiren hallerde hastaları tam teşekküllü sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor. Çankaya Halk Sağlığı Merkezi ve sağlıkevlerinde pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü ve yara bakımı gibi birinci basamak sağlık hizmetleri ile doktorda muayene hizmetleri de veriliyor. Herhangi bir koşul aranmayan Çankaya Belediyesi sağlık hizmetlerinden dileyen her vatandaş ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Çankaya Belediyesinde diş çekimi, dolgu, diş taşı temizliğinin yanı sıra birinci basamak sağlık hizmetlerinin verildiği noktalar şöyle:

"Merkez Sağlıkevi; Ziya Gökalp Cad. No:11 A1 Blok Kızılay

Mürsel Uluç Mah. Sağlıkevi; Mürsel Uluç Mah. 113. Sok. No: 64 Dikmen-İlker

Çelikkale Sağlıkevi; Aydınlar Mah. Çelikkale Sok. No: 14 Dikmen

Prof. Dr. Nusret Fişek Sağlıkevi; Sancak Mah. Turan Güneş Bulvarı 516. Sok. No: 4 Yıldız

Turgut Varol Sağlıkevi; Kahire Cad. Birlik Mah. No: 3 Çankaya."