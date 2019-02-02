Çankaya'dan ücretsiz diş bakımı

Çankaya Belediyesi vatandaşların ücretsiz sağlık hizmeti alabilmesi amacıyla hizmete açtığı Çankaya Halk Sağlığı Merkezi'nde, ağız ve diş sağlığı konusunda destek veriyor.

Çankaya Belediyesi Mithatpaşa Caddesi 52 numarada hizmet veren Çankaya Halk Sağlığı Merkezi'nde evde sağlık, evde temizlik, aile danışmanlığı ve cenaze hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlara ücretsiz olarak ağız ve diş sağlığı hizmeti de sunuyor. Diş hekimlerinin görev yaptığı Çankaya Halk Sağlığı Merkezi'nde vatandaşlara cerrahi olmayan diş çekimlerinin yanı sıra kanal tedavisi dışındaki dolgu ile basit diş eti tedavisi hizmeti veriliyor.

Tüm ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin ücretsiz olduğu merkezde isteyen vatandaşlar hafta içi mesai saatleri içerisinde bu hizmetlerden yararlanabiliyor. Her ay bin 500 vatandaşa hizmet verilen merkezde ağız ve diş sağlığı konusunda uzman diş hekimleri her yaştan Çankayalıya ücretsiz sağlık hizmeti sunuyor.