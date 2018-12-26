Çankaya'dan yoğun kar yağışına anında müdahale

Ankara'nın tüm bölgelerini etkisi altına alan kar yağışına karşı karla mücadele ekiplerini harekete geçiren Çankaya Belediyesi, ana caddelere çıkan sokakları temizledi.

İlçenin yüksek rakımlı bölgelerinde kar küreme araçlarının yanı sıra ünimoglarla kara müdahale eden Çankaya Belediyesi, yoğun kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için var gücüyle çalıştı.

Belediyenin çeşitli birimlerinde görevli 620 personel ve 51 araçlık filosuyla karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye, 10 ünimog, 7 bıçaklı kamyon, 4 bıçaklı kamyonet, 5 bıçaklı kepçe, 5 greyder, 3 loder kepçe, 10 kamyon, 5 kamyonet, 2 pikap ile sabaha kadar hizmet verdi.

Başkan Taşdelen Kriz Masasında

Vatandaşların bölgelerinde yaşadıkları olumsuzlukları gidermek için Fen İşleri Müdürlüğü yerleşkesinde kurduğu Kriz Masasında, bölgeler arası koordinasyonun başında olan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yoğun kar yağışının olumsuz etkilerini gidermek için aralıksız çalıştıklarını söyledi. Vatandaşların taleplerine anında yanıt verilmesi için tüm birimlere talimat veren Taşdelen, kar yağışının etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların gece-gündüz devam edeceğini kaydetti.

Yoğun kar yağışının etkisiyle sabah saatlerinde buza dönüşmemesi için karı elle küreyerek temizleyen ekipler, vatandaşların rahat ve güvenli yürüyebilmelerini sağladı.

Çoluk çocuk Çankayalı Kuğulu'nun keyfini çıkardı

Yoğun kar yağışının olumsuz etkilerinin yanı sıra keyfini çıkaranlar da oldu. Kar yağışını fırsat bilen Çankayalılar Kuğulupark'ta fotoğraf çekip eğlendiler. Çankaya Belediyesi'nin Kuğulupark'a koyduğu geyik maketi ve kızakla fotoğraf çektiren çocuklar yeni yılı erken kutlamaya başladılar.

Kırılan ağaçlar kaldırılıyor

Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca süren yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda ağaç ve ağaç dalı kırıldı. Çankaya Belediyesi ekipleri dün geceden bu yana kırılan ağaç ve dallarını kaldırıyor. Bu nedenle kapanan yollar ve kaldırımlar ulaşıma açılıyor.