Çankayalı çocuklara teknoloji sertifikası

Çankaya Belediyesi Çocuk Teknoloji Evi Yaz Kampı'na katılan çocuklar, iki hafta süren eğitim sonunda sertifikalarını aldılar.

Çankaya Belediyesinin Uğur Mumcu Parkı içerisinde yer alan ve çocukların teknolojiyle tanışmalarına olanak sunulan Çocuk Teknoloji Evi Yaz Kampı'na katılan çocuklar, iki hafta süren eğitim sonucunda sertifikalarını aldı. Okulların kapanmasının ardından teknolojiye gönül vermiş genç beyinlerin yaz ayı boyunca periyotlar halinde çeşitli atölyelerde hünerlerini sergiledikleri yaz kampında öğrenciler, eğitimlerini başarıyla tamamlayıp sertifikalarını almaya hak kazandı. Çocuk Teknoloji Evi sayesinde hayallerinin sınırlarını zorlayan 9-16 yaş arası çocuklar, Robot, 3D Tasarım ve Kod Atölyesi'nden oluşan sınıflarda aldıkları eğitimlerle hem teknolojik dünyaya adım atma şansı buldular hem de yeni arkadaşlıklar kazandılar. Yaz kampında keyifli anlar yaşayan çocuklar, atölyelerde temel eğitimleri aldıktan sonra konusunda uzman eğitmenler eşliğinde pratik yapma imkanına da sahip oldular.

Açıldığı günden bu yana yaklaşık 700 çocuğun eğitim gördüğü Çocuk Teknoloji Evi'nden Çankaya'da yaşayan tüm çocukların yararlanmasını amaçladıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çocuklarımızı bilimin ışığında, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda geleceğe hazırlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.