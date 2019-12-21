?ankayal? foto?raf??lar Beypazar?'nda

Bilkent ?ankaya Evi Dijital Foto?raf??l?k kursiyerleri, Beypazar?'na giderek ??rendiklerini sahada uygulama imkan? buldu.

?ankaya Belediyesinin Ba?kan Alper Ta?delen d?neminde say?s?n? 27'ye ??kard??? ?ankaya Evleri hem hobi ve ki?isel geli?im ile meslek kurslar?n? ?cretsiz g?rme imkan? buluyor hem de sosyalle?me imkan? buluyor. ?l?enin bir?ok semtinde bulunan ?ankaya Evlerinde 100'e yak?n kurs ?e?idini ?ankayal?larla bulu?turan Belediye, kat?l?mc?lar?n ??rendiklerini peki?tirmelerine de olanak sa?l?yor. Do?a foto?raflar? ve y?reye ?zg? materyalleri objektifinden yans?tma imkan? bulan Bilkent ?ankaya Evi Dijital Foto?raf??l?k kursiyerleri Beypazar?'nda saha ?al??mas? yapt?.

?ankaya Evinde ald?klar? teknik e?itimleri pratikte uygulaman?n ?ok daha verimli ve kal?c? oldu?unu dile getiren kursiyerler, Beypazar? gezisinin hem sosyal a??dan hem de foto?raf??l?k a??s?ndan yararl? oldu?unu belirttiler. Benzer ?al??malar? zaman zaman yapacaklar?n? aktaran kursiyerler, ?ankaya Evlerinin insan hayat?na dokunan de?erli mekanlar oldu?unu eklediler.

?ankaya Evlerinin kurslar? aras?ndaki el sanatlar? ve hobi kurslar? i?inde en b?y?k ilgiyi resim, dans, ka??t r?lyef, ?rg?, tak? tasar?m, ah?ap s?sleme ve mefru?at gibi dersler g?r?rken, ki?isel geli?im kurslar?ndan ilk s?ray? bilgisayar i?letmenli?i al?yor. ??aret dili, diksiyon ve dijital foto?raf??l?k derslerinin de yo?un ilgi g?rd??? ?ankaya Evleri'nde ?ngilizce ve ?spanyolca ise yabanc? dil e?itiminde en ?ok talep edilenler aras?nda yer al?yor. Okuma yazma kurslar?n?n da yo?un ilgi g?rd??? ?ankaya Evlerinde, meslek edindirme kurslar? aras?nda makyaj teknikleri ilk s?rada yer al?rken onu bilgisayarl? muhasebe, halkla ili?kiler ve sahne makyaj? e?itimi izliyor.