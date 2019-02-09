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Çankayalı kadınlara ücretsiz kanser taraması

Çankaya Belediyesince Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi ile birlikte başlatılan proje kapsamında Çankayalı kadınlar bağırsak, meme ve rahim ağzı kanseriyle ilgili önce eğitim alıyor, sonra ücretsiz sağlık taramasından geçiyor.


Çankaya Belediyesinin halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaları devam ediyor. Çankaya Belediyesi ile Çankaya Sağlıklı Hayat Merkezi işbirliğinde başlatılan proje kapsamında Çankayalı kadınlar bağırsak kanseri, meme kanseri, rahim ağzı kanseriyle ilgili önce eğitim alıyor, ardından ücretsiz sağlık taramasından geçiyor. İlçeye bağlı kırsal mahallelerden ve ilçe merkezindeki mahallelerden eğitime katılmak isteyen tüm kadınlar İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Çankaya Sağlıklı Hayat Merkezi'ne götürülerek kanser taramasından geçiriliyor. Dikmen'de bulunan merkezde uzmanlar tarafından önce kanserin nedenleri ve belirtileri, kanserden korunma yöntemleri ve erken tanı, meme kanseri ve kendi kendine meme muayenesi gibi konularda bilgilendirilen kadınlara daha sonra kanser taraması yapılıyor.



Hiçbir ücret ödenmiyor


İlk etapta üç kırsal mahalleden kadınların katıldığı eğitim programına son olarak Çiğdem Mahallesi'nden kadınlar katıldı. 30-69 yaş arası kadınlara uygulanan sağlık kontrollerinde dileyen kadınlar, merkezde bulunan psikolog, diyetisyen ve ağız ve diş sağlığı bölümlerinden de yararlanabiliyor.


Sırayla ilçenin tüm mahallelerini kapsayacak uygulama yaz aylarına kadar devam edecek. Sağlık eğitimlerine ve taramalara katılan kadınlar, tüm hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanıyor. Ayrıca Çankaya Belediyesi özel bir araçla mahallelerinden merkeze götürdüğü kadınları daha sonra yine mahallelerine bırakıyor.

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