Çankayalı kreş çocukları Anıtkabir'de

Çankaya Belediyesi kreşlerinde eğitim gören 540 çocuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı.

Çankaya Belediyesi kreşlerinde eğitim gören 540 çocuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı. Anıtkabir'i ziyaret ederek haftalardır süren hazırlıklarını taçlandıran çocuklar, öğretmenleri eşliğinde Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Mozoleye çiçek bırakan 540 minik yürek, çıkışta asker selamı vermeyi de ihmal etmedi.

Çocuklar, eğitim gördükleri kreşlerinde de çeşitli etkinliklerle Cumhuriyet'in 96. yılını kutluyor.