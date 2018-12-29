Çankayalı zabıtalar terfi aldı

Zabıta Komiserliği Görevde Yükselme Sınavını geçip sertifika almaya hak kazanan zabıtalara sertifikalarını veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Belediyecilik esas olarak insana hizmettir, derde derman olmak gönüllere girmektir" dedi.

Çankaya Belediyesinde görev yapan zabıtalar Zabıta Komiserliği Görevde Yükselme Sınavını başarıyla geçip sertifika almaya hak kazandı. Zabıta Komiserliği Görevde Yükselme Sınavını başarıyla tamamlayan Çankayalı zabıtalar, Yılmaz Güney Sahnesi'nde gerçekleşen törenle sertifikalarını, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in elinden aldı.

"Belediyecilik esas olarak insana hizmettir, derde derman olmak gönüllere girmektir"

Zabıta Komiserliği Görevde Yükselme Sınavı Sertifika törenine konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sınavı başarıyla geçen çalışma arkadaşlarını kutlayarak tebrik etti. Uzun yıllar sonra görevde yükselme sınavı yaptıklarını hatırlatan Taşdelen, "Sınavıyla, değerlendirmesiyle objektifliği koruyarak bir program gerçekleştirdik. Tüm Türkiye'ye örnek olan bir süreç yaşandı. Sizleri kutluyor ve tebrik ediyorum. Bizler örnek bir belediyeciliği bu 5 yılda hayata geçirdik, belediye tarihinin en büyük yatırım programını gerçekleştirdik. Bu başarıda halkla ilişkiler çok önemli çünkü biz hizmet için varız. Hep dediğimiz gibi belediyecilik sosyal demokratların işidir. Bizler vatandaşlara parkları, kültür merkezlerini, pazar yerlerini, havuzları, kreşleri açıyoruz ama bunun bir de insan tarafı var. Siz insanı merkeze almazsanız önce insan demezseniz bu binaları ne kadar açarsanız açın yarı yolda kalırsınız. Çünkü belediyecilik esas olarak insana hizmettir, derde derman olmak gönüllere girmektir. Biz halkla doğrudan temasta olan kamu kurumuyuz. Burada da sizlere büyük görev düşüyor, hep söylüyorum bir yere gittiğinizde hatta sokakta yürüdüğünüzde o an belediye başkanı sizsiniz. Sizin davranışınız ve tutumunuz belediyenin nasıl bir belediye olduğunu gösterir" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşla temasınızda Çankaya Belediyesinin farkını hissettirmenizi istiyorum"

Yeni dönemde de aynı tempoyla çalışacaklarını ve Çankaya'yı sosyal demokrat belediyeciliğin yıldızı haline getireceklerini belirten Taşdelen, "Ben burada sizlere güveniyorum, çalışma azmini ve heyecanını yüreğinizde duyacağınıza inanıyorum. Vatandaşla temasınızda Çankaya Belediyesinin farkını hissettirmenizi istiyorum" şeklinde konuştu.