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Çankayalılara beyin sağlığı egzersizleri

Çankaya Belediyesi Sokullu Bahar Evi sakinleri, beynin belli bir yaştan sonra dinç ve sağlıklı kalmasını sağlayan Beyin Egzersizleri Atölyesi’nde hafızalarını güçlendiriyor.

Çankaya Belediyesi Sokullu Bahar Evi sakinleri, beynin belli bir yaştan sonra dinç ve sağlıklı kalmasını sağlayan Beyin Egzersizleri Atölyesi'nde hafızalarını güçlendiriyor.


Çankaya Belediyesi bünyesinde bulunan 7 Bahar Evinden birisi olan Sokullu Çankaya Evinin 50 sakinine Beyin Egzersizleri Atölyesi çalışması gerçekleştirildi. Forbrain Learning Center'ın eğitmenleri eşliğinde neşeli aktivitelere katılan Bahar Evi sakinlerine atölye çalışmaları sonunda sertifika verildi.


İnsanların beyin sağlığının yaşlarıyla uyumlu hale getirilmesine yardımcı olan Beyin Egzersizleri Atölyesi çalışmasına 12 hafta süreyle katılan Sokullu Bahar Evi sakinleri, çeşitli aktiviteler ile keyifli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.


İnsan beynini aktif hale getirmek amacıyla egzersiz yoluyla atölye çalışmalarına katılan Bahar Evi sakinlerine hafızayı kuvvetlendirme, konsantrasyon süresini artırma, odaklanmayı güçlendirme, görsel ve işitsel hafızayı kuvvetlendirme etkinlikleri verildi.


Yaşıtlarıyla atölye çalışmalarına katılan Sokullu Bahar Evi sakinlerine 12 haftalık eğitimlerin ardından sertifikaları verildi.

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