Çankayalıların ikinci baharı: Baharevleri

Başkan Alper Taşdelen döneminde Baharevi sayısını 7'ye çıkaran Çankaya Belediyesi, Ayrancı, Cebeci, Oran, Sokullu, Mutlukent, 100. Yıl ve Esat Baharevleri'nde özel günlerden seminerlere, konser ve gezilerden film gösterimlerine 349 sosyal ve kültürel etkinlikle vatandaşları buluşturdu.

Çankaya Belediyesinin Ayrancı, Cebeci, Oran, Sokullu, Mutlukent,100. Yıl ve Esat semtlerinde hizmet verdiği Baharevleri, yaşlı nüfusu akranlarıyla bir araya getiriyor. Vatandaşların birbirleriyle sohbet edip hoşça vakit geçirebilmelerine olanak sağlayan Baharevleri, 65 bin 50 kişiyi konuk etti. Geride bıraktığımız yılda kültür, sanat ve farkındalık amaçlı 349 etkinliğin düzenlendiği Baharevlerinde, konusunda uzman kişilerce kişisel gelişim ve sağlık konularına ilişkin eğitim ve seminerlerle güncel olaylara ilişkin farkındalık günleri düzenlendi.

Baharevleri, birinci basamak hemşirelik hizmetleri, fiziksel egzersiz ve dans dersleri, satranç, tavla gibi aktivitelerden yararlanma imkanı da sunuyor. Alzaymır, demans, geriatri, hipertansiyon, diyabet gibi sağlık konularında seminerlere de ev sahipliği yapan Baharevlerinde Dünya Sağlık Günü dolayısıyla ölçümler ve taramalar da yapıldı.

İkinci baharın adresi Ayrancı, Cebeci, Oran, Sokullu, Mutlukent,100. Yıl ve Esat Baharevleri'nde 65 bin 50 vatandaş ağırlanırken, yaşıtlarıyla hoşça vakit geçiren 2 bin 985 çocuk da oyunevlerinde konuk oldu. Oyun evlerinin bulunduğu Ayrancı, Cebeci ve Sokullu Baharevleri'nde büyükanne ve büyükbabalar vakit geçirirken çocuklar da öğretmen eşliğinde akranlarıyla oyun oynuyor.

Çankaya Belediyesi bünyesinde Ayrancı, Cebeci, Oran, Sokullu, Mutlukent,100. Yıl ve Esat Baharevi olarak hizmet veren sosyal mekanlar en çok; Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Kasım ve Aralık aylarında yoğun ilgi görüyor.