Çankayalıların yeni spor alanı Erdal İnönü

Çocuklar yarı olimpik havuzda yüzme öğrenmenin keyfini yaşarken, yetişkinler hem yüzme hem de fitness salonunda spor yapma imkanı buluyor.

Çankaya Belediyesinin ilk yüzme havuzu olarak Eylül 2018'de hizmete açılan 2 bin 692 metrekarelik alana kurulu Erdal İnönü Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Su Sporları Kompleksi, 25 metre uzunluğunda, 12,5 metre genişliğinde ve 5 kulvardan oluşuyor. Ayrıca, tesiste yüzme havuzunun yanı sıra aletli fitness salonu da bulunuyor.

Tesis, "Çankaya'da Yüzme Öğrenmeyen Çocuk Kalmayacak" sloganıyla Çankaya Kaymakamlığı ve Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında, ilkokul 4. sınıf öğrencileri Beden Eğitimi derslerini Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzunda yapıyor. Çocuklar, uzman eğitmenlerden yüzme dersi alırken, fiziksel ve sosyal gelişimlerinede katkıda bulunuyor.

"Biz en çok çocukların belediyesiyiz" anlayışı ile çocuklara yönelik proje ve hizmetlere önem verdiklerini aktaran Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çocuklarımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Onların yüzlerindeki gülümseme için çabalıyoruz. Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzunun ardından Çiğdem'de açacağımız yüzme havuzu ile bu projeden daha fazla çocuğumuz yararlanacak. Devlet okullarındaki çocuklarımızın Beden Eğitimi Derslerini yüzme havuzunda yapmalarını sağlayan Türkiye'nin ilk belediyesiyiz. Çocuklarımızın erken yaşta yüzme sporu ile tanışmalarını sağlayan bu projeyle çocuklarımızı okullarından servislerle alıp yüzme havuzuna getiriyoruz, ders bitiminde de okullarına bırakıyoruz. Onların sağlıklı gelişimi için bütün imkanlarımızı onlar için kullanmayı görev biliyoruz. İyi bir gelecek için ruhen, bedenen iyi yetişmiş nesillere ülke olarak ihtiyacımız var” ifadelerini aktardı.

Pazartesi hariç haftanın 6 günü açık olan tesiste, çocuklar ve yetişkinler için ayrı kurs imkanı ve yetişkinler için serbest yüzme imkanı bulunuyor. Vatandaşlar, Birlik Mahallesi'nde bulunan Lozan Park içinde yer alan tesisten yararlanmak için (0312) 441 20 18 numaradan bilgi alabilecek.