Çankayalının tercihi 'Mustafa Kemal Atatürk' oldu

Çankaya Belediyesince Çiğdem Mahallesi'nde inşa edilen, içinde yüzme havuzu ve spor alanlarının bulunduğu yeni hizmet binası için Çankayalıların isim önerisi Mustafa Kemal Atatürk oldu.

Çankaya Belediyesinin Çiğdem Mahallesi'nde yapımını tamamladığı tesisin adını Çankayalılar belirledi. Başkan Alper Taşdelen'in yeni tesis için 15 Eylül'de Twitter hesabından başlattığı kampanyaya Çankayalılar yoğun ilgi gösterdi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in Twitter hesabından yaptığı, "Ülkemizin en modern kapalı yüzme havuzu ve spor merkezlerinden birisi olan Çiğdem Mahallesindeki tesisimizin inşaatını tamamladık. Pandemi sürecinin imkan verdiği ilk fırsatta açılışımızı yapacağız. Kapalı yüzme havuzu ve spor merkezimize isim önerisi olan" duyurusuna kısa sürede farklı öneriler geldi. Çankayalıların çoğunluğu 'Mustafa Kemal Atatürk' adını önerdi.

Başkan Taşdelen, Çankayalıların gösterdiği ilgiye teşekkür ederek, "Çiğdem Mahallesi'nde hizmete açacağımız, içinde kapalı yüzme havuzu ve değişik branşlarda spor aktivitelerinin olduğu tesisimizin adını size sorduk. En güzeline karar verdiniz. Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi Çankayamıza hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Çiğdem Mahallesi'nde inşa edilen havuz, içerisinde 25 metre uzunluğunda ve altı kulvardan oluşuyor. 15 metrekarelik rehabilite-eğlence havuzunun bulunacağı tesiste ayrıca vatandaşlar için yoga, pilates, aerobik ve step alanları da yer alacak.

Birlik Mahallesi'nde açılan Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzuyla birlikte Çankayalıların yıllardır özlemini duyduğu ihtiyacı giderdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Çankaya'da yüzme havuzunun ikincisinin de yapımını tamamladık. Pandemi sürecinin gidişatına göre ilk fırsatta halkımızın hizmetine açacağız. Çankaya Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle yaptığımız protokol kapsamında çocuklarımız beden eğitimi derslerini Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzunda yapabildiği gibi bu havuzumuzda da yapabilecek. Yeni tesisimiz için Çankayalı komşularımızın birbirinden güzel isim önerileri oldu. Ama en çok Mustafa Kemal Atatürk ismi önerildi. Tabii ki Çankaya'ya en çok yakışan isim de ülkemizin kurucusu, bizlere çağdaş ve aydınlık bir yol açan önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ismidir. Aynı noktada buluştuğumuz için tüm halkımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.