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Çankaya'nın 'Adalet'i halkı kucaklayacak

Çankaya Belediyesinin yeni parklarından Adalet Parkı’nda çalışmalar tamamlandı.

Çankaya Belediyesinin yeni parklarından Adalet Parkı'nda çalışmalar tamamlandı. 19 bin 400 metrekarelik alanıyla ilçenin büyük parkları arasında yerini alan Adalet Parkı açılış için gün sayıyor.


Park ve yeşil alan zengini Çankaya, "Adalet" adını verdiği yeni parkında çalışmaları tamamladı. 19 bin 400 metrekarelik alanıyla dikkat çeken park, her yaştan vatandaşın ihtiyaçları düşünülerek hazırlandı. Ağaçları ve yeşil dokusunun sağladığı görsel güzelliği ile bölge halkı için adeta yeni bir yaşam alanı olan Adalet Parkı, 400 metre uzunluğunda koşu parkurundan kondisyon alanına, kum havuzlu çocuk oyun alanından 245 metrekarelik kuru dere yatağına kadar birçok farklı özelliği içinde barındırıyor.



16 bin metrekare yeşil alan


Hilal Mahallesi 672, 677 ve 678'inci sokakların kesişiminde inşa edilen Adalet Parkı, bölgeye toplam 16 bin metrekare yeşil alan kazandırıyor. Kent mobilyaları ve duvar bankları ile donatılan park, vatandaşlara bol ağaçlı yeşil bir dokunun içinde dinlenme ve eğlenme imkanı sunacak.


Çankaya Belediyesince yapımı kısa süre önce tamamen bitirilen Adalet Parkı açılışının yakın zamanda yapılması bekleniyor.

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