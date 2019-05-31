Çankaya'nın çocukları Ata'nın huzurunda

Mezuniyet heyecanı yaşayan çocuklar, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevlerinde eğitim gören minikler, mezuniyet ve yıl sonu gösterisi heyecanı ile okul öncesi eğitim dönemini tamamladı. Bu yıl Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenen ve 4 gün süren mezuniyet törenlerinde Masal Kalesi, Martı, Ata, Barış, Mutluluk, Bulut, Umut, Deniz, Dostluk, Berkin Elvan ve Togan Özliyen Gündüz Bakımevlerinde eğitim alan çocuklar, ailelerine ve öğretmenlerine gurur yaşattı. Yıl boyunca öğrendiklerini sahnede büyük bir başarıyla sergileyen minikler, izleyenlerden de tam not aldı. Halk oyunlarından modern danslara, şiir okumadan enstrüman çalmaya kadar çeşitli performansları aileleri ve öğretmenlerine sergileyen çocuklar, izleyenlerden bol bol alkış aldı.

Çankaya Belediyesi kreşlerinden mezun olan 370 çocuk, Anıtkabir'i de ziyaret etti. Çocukları Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya da yalnız bırakmadı.

Türkiye'de kreş alanında geniş kapasite ile kaliteli ve yaygın hizmet sunan Çankaya Belediyesinin 12 kreşi bulunuyor. Başkan Alper Taşdelen döneminde 7 kreş açan ve kapasitesini yüzde 60 oranında artıran Çankaya Belediyesi, bu yıl da yüzlerce başvuru aldı. Kreşlerine kayıtlarını noter huzurunda çekilen kurayla belirleyecek olan Belediye, bin 500 çocuğa okul öncesi eğitim hizmeti verecek.