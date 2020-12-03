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Çankaya'nın merdivenli yolları artıyor

Çankaya Belediyesi ilçenin yüksek ve eğimli bölgelerinde merdivenli yol yapımına ara vermeden devam ediyor.

Sezon sonu yaklaşırken sahada çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi, İlker Mahallesi 793. Sokak'ta merdivenli yol çalışmasını başlattı.


Vatandaşların kış aylarında yürümelerini zorlaştıran eğimli ve yüksek bölgelerde merdivenli yol yapımına hız veren Çankaya Belediyesi çalışmalarını Dikmen bölgesinde yoğunlaştırıyor.


İlçede yer alan 123 mahallede asfalt, kaldırım ve yeni yol açımı çalışmalarını program dahilinde sürdüren Çankaya Belediyesi yüksek ve eğimli bölgelerden olan İlker Mahallesinde merdivenli yol yapımına devam ediyor. Çankaya Belediyesi, andezit basamaklı ve korkuluklu merdivenli yolları vatandaşların hizmetine sunuyor.


Kış ayları gelmeden merdivenli yolları tamamlayarak vatandaşların kullanımına sunan Çankaya Belediyesi, vatandaşların taleplerini de yerine getiriyor.

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