Çankaya'nın şantiye merkezi Alacaatlı

Yakupabdal Mahallesinde bulunan Asfalt Plenti ile Karataş'ta yer alan Beton ve Beton Elemanları Tesislerinin yanı sıra yine belediye bünyesinde hizmet veren Üretim ve Lojistik Tesislerinde kendi işçisiyle kendi imkanları doğrultusunda belediye araçlarının bakımını koordineli bir biçimde sürdüren Çankaya Belediyesi, kendi işini kendi görmenin gururunu yaşıyor.

Alacaatlı Mahallesinde, 10 bin metrekare alan üzerinde bulunan Üretim ve Lojistik Tesislerinde kullanılan malzemeler belediye tarafından üretiliyor. Tesiste Fen İşleri Müdürlüğünün atölyelerinin yanı sıra Yapı Sanatlar Bölümü, bakım-onarım birimleri, yedek parça depoları, asfalt boyası ve buz çözücü solüsyon üretim tesisi de yer alıyor.

Adeta küçük bir sanayi sitesini andıran tesiste konusunda uzman ustalar araç filosunun hafif, orta ve ağır bakımlarını yaparak hizmete hazır hale getiriyorlar. Araçların periyodik bakım ve onarımlarının yanı sıra yağ, fren ve şanzıman bakımları ile yazlık ve kışlık lastiklerin değişimine kadar tüm aşamalar ustaların hünerli ellerinde gerçekleşiyor.