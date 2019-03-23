Çankaya'ya 280 yeni bahçıvan

Çankaya Belediyesince açılan bahçıvanlık kursu, iç ve dış mekan süs bitkileri, doğal tarım, arıcılık, yağmur hasadı, meyvecilik ve bağcılık konularında verilen 45 saat dersin ardından sona erdi. Kursları başarıyla tamamlayan 280 kursiyerin katılım sertifikaları TBMM CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından verildi. Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Taşdelen, 2011 yılından bu yana vatandaşların yoğun katılımı ile devam eden bahçıvanlık kurslarında 3 bin kişiye kent ortamında toprakla haşır neşir olup stres atarak, çevrelerine yeni güzellikler katmalarını sağladıklarını aktardı. Kent ve Tarım Hobi Evlerine devam eden vatandaşların da bilinçli bir şekilde kent tarımı gerçekleştirdiklerini söyleyen Taşdelen, Çankaya'da ve Ankara'da insan hayatına dokunan pek çok ilki gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Göreve geldikten sonra Çankaya Belediyesinin iki kez ‘En İyi İlçe Belediyesi' seçildiğini söyleyen Taşdelen, “Belediyecilik tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçirdiğimiz beş yılda iki kez En İyi İlçe Belediyesi seçildik. Ankara Büyükşehir Belediyesi ya da hükümetin yapmadığı pek çok projeyi Çankaya'ya, Ankara'ya kazandırmış olduk. Kültür merkezleri, kreşler, Çankaya Evleri, kapalı pazar yerleri, Çankaya'nın ilk yüzme havuzu, ilk buz sporları salonu, ilk öğrenci yurdu, ilk sosyal tesisi geçtiğimiz beş yılda Çankayamıza kazandırıldı. Yine sosyal belediyecilikte ilk kez Halk Kart ve Sağlık Kart uygulamasına başladık. Cenaze hizmetlerinde Ankara dışına gidecek cenazelerimizi Türk Hava Yolları ile taşıyor, yeni doğan bebeklerimize 0-3 ay ihtiyaçlarını karşılayan Hoş Geldin Bebek Seti veriyoruz. Yine bir ilk olarak çocuklarımız için bastığımız Çocuk Kitapları Serisini 450 bin adet basıp dağıttık, ilk kez sosyal yardımlar yapıp Ramazan çadırları kurup 1 milyon kişiyle iftar soframızı paylaştı” dedi.

Park, asfalt, kaldırım, temizlik hizmetlerinde pek çok yeniliğe imza attıklarına vurgu yapan Taşdelen, “Bütün bu hizmetleri belediyemizi 1 kuruş borçlandırmadan, kredi almadan yaptık. Soruyorlar bu değirmenin suyu nereden geliyor? Dürüst, namuslu çalıştığınızda, belediyenin tüm kaynaklarını belediyeye aktarıp her bir kuruşunu namusunuz gibi sahip çıktığınızda bunlar çok kolay oluyor. Çankaya Belediyesi ikinci dönemimizde de yıldız belediye olmaya devam edecek. Hiçbir yurttaşımızı ayırt etmeden çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Taşdelen, konuşmasının ardından TBMM CHP Grup Başkanvekili, Ankara Milletvekili Levent Gök ve CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım'la birlikte kursiyerlerin sertifikalarını takdim etti.