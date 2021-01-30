Çankaya'ya "Çok Yüksek İnsani Gelişmişlik" ödülü

Çankaya Belediyesi, İnsani Gelişme Vakfı'nın bu yıl üçüncüsünü hazırladığı “İnsani Gelişme Endeksi” raporuna göre yine zirvede.

Çankaya Belediyesi, İnsani Gelişme Vakfı'nın (İNGEV), bu yıl üçüncüsünü hazırladığı “İnsani Gelişme Endeksi” raporuna göre bir kez daha en gelişmiş ilk üç ilçe arasındaki yerini aldı. Nüfusu 150 binin üstündeki 188 ilçeyi kapsayan raporda, Çankaya Belediyesi, 9 farklı kategori ve 81 farklı başlığın tamamında yeniden ilk 10'da gösterildi. Çankaya yeşil bölge olarak adlandırılan “Çok Yüksek İnsani Gelişme” grubunda 3. sırada yer aldı. Çankaya Belediyesinin insanı merkeze alan hizmet ve yatırım projeleri, İNGEV tarafından BM kriterlerine göre yaptırılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda ödüllendirildi.

"Karne alıyoruz"

Raporun açıklandığı ve pandemi koşulları nedeniyle dijital ortamda gerçekleşen ödül töreninde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, şu ifadeleri kullandı:

"Belediyeleri adeta bir sınavdan geçiren ve ilçelerin insani gelişmişlik düzeylerine göre karne aldığı böylesine önemli bir araştırmayı hazırladıkları için bir kez daha İNGEV'e teşekkür ediyorum. Umarım önümüzdeki yıllarda çok yüksek gelişmişlik grubunda sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'den değil diğer kentlerimizden de pek çok ilçe yer alır. Ülkemizin ekonomik ve sosyal anlamda adaleti paylaşacağı ve geri kalmış ilçelerimizin hızla yukarıya çıkıp bizlerin yerini alacağı, bizlerle rekabet edeceği günleri hasretle bekliyorum. Bunun için mücadelemiz devam edecek. O aydınlık günler için inancımız tam."