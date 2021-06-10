Çankaya'ya iki yeni kreş daha

Yerel yönetimler düzeyinde Türkiye'de en kapsamlı kreş hizmeti veren Çankaya Belediyesi, Metin Oktay Mahallesi ve Karapınar Mahallesi'ne yeni kreşler inşa edecek. Böylece kreş sayısını 14'e yükseltecek olan belediye, yeni kreşlerle birlikte bin 800 çocuğa okul öncesi eğitim imkanı sunacak.

Çankaya Belediyesi, 2021 yılı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bin 500 çocuk kapasiteli 12 kreş sayısını iki yeni kreşle 14'e çıkaracak olan belediye, öğrenci kapasitesini de bin 800'e çıkaracak. Metin Oktay Mahallesi ve Karapınar Mahallesi'ne inşa edilecek kreşlerin temeli eylül ayında atılacak.

Çankaya Belediyesinin 3-6 yaş çocuklara hizmet verdiği gündüz bakımevleri, 2020-2021 eğitim dönemi pandemi tedbirleri kapsamında yarı yarıya kapasiteyle hizmet veriyor. Çankaya Belediyesinin kreşleri piyasa koşullarına göre düşük ücreti, çağdaş ve kaliteli eğitimiyle ebeveynlerin öncelikli tercihi oluyor. Çocuk merkezli, aile katılımına dayalı, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekolojik düşünce, özgürlük, eşitlik, çağdaş yaşam, barış ve dostluk gibi evrensel değerleri temel alan eğitim programları uygulanan kreşler, normal dönemde her yıl 300 üzerinde çocuğu ilkokul eğitimine uğurluyor.

Yatırımlarını halkın ihtiyaçlarına göre hayata geçirdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bebeklerden başlayarak yaş almış insanımıza kadar her yaştan Çankayalının yararlanacağı tesisler inşa ediyoruz. 7 yıllık görev dönemimiz boyunca doğru belediyecilik anlayışıyla doğru yatırımları ilçemize kazandırdık. Biz en çok çocukların belediyesiyiz diyor ve geleceğimiz olan çocuklarımızın en temel eğitimi alacakları kreşlerimizin sayısını da arttırıyoruz. İlk dönemimizde 7 yeni kreş yaptık, iki yeni kreşle daha çocuklarımız için de, her yaştan Çankayalı için de yatırımlarımız devam edecek” diye konuştu.