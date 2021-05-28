Çankaya'ya kazandırılan Karapınar Spor Parkı 2 Haziran'da açılacak

Çankaya Belediyesi tarafından Karapınar Mahallesi'ne kazandırılan Karapınar Spor Parkı'nın 2 Haziran'da açılması planlanıyor.

Çankaya Belediyesi tarafından Dikmen'de yapımı tamamlanan Karapınar Spor Parkı açılış için gün sayıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından 2020 yılı ekim ayında temeli atılan spor parkı, ilçenin beşinci spor parkı olacak. 6 bin metrekare alana kurulan Karapınar Spor Parkı'nın en büyük özelliği spor olanaklarının diğer parklardan daha fazla olması. Karapınar bölgesinin adeta yeni yaşam alanı olacak parkta, futbol ve basketbol sahaları, fitness alanları ve yürüyüş yolu bulunuyor. İçinde çocuk oyun alanı da bulunan park bölge halkının farklı sporlar yapmasına olanak verirken aynı zamanda çocuklar için oyun, büyükler için ise eğlenme ve dinlenme alanı olarak düzenlendi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından daha önce hizmete açılan Şenol Güneş, Abdullah Baştürk, Tayfun Talipoğlu ve Yaşamkent Spor Parklarından sonra beşinci spor parkı olarak hazırlanan Karapınar Spor Parkı 2 Haziran'da açılıyor.