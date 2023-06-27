Canpolat'tan Kılıçdaroğlu'na: “FETÖ ve PKK/PYD hangi ülkenin Wagner'i?”

Ocak Partisi Kurucusu Kadir Canpolat, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek “FETÖ ve PKK/PYD hangi ülkenin Wagner'i? Bu sorunun cevabını Kılıçdaroğlu biliyor mu acaba?” diye sordu.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı ve Ocak Partisi Kurucusu Kadir Canpolat, bir açıklama yayımlayarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile yakınlaştığını birçok kişinin söylediğini belirten Canpolat, Kılıçdaroğlu'nun PKK/PYD'ye her fırsatta selam gönderdiğini iddia etti.

“Kılıçdaroğlu resmen FETÖ'ye diyet ödemiştir”

Kılıçdaroğlu'nun “Devleti FETÖ'ye Erdoğan teslim etti” şeklindeki eleştirilerine tepki gösteren Kadir Canpolat, şunları söyledi: “15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletiyle birlikte tank ve F16'lara karşı tarihi bir dik duruş sergilemiştir. Sayın Erdoğan, böyle bir irade ortaya koyarken Kılıçdaroğlu ise resmen bir belediye başkanının evinde olup bitenleri bir sinema filmi gibi izlemiştir. FETÖ Erdoğan'ı yok etmek için mücadele verirken, Deniz Baykal'ı kaset kumpasıyla kalkmak zorunda bırakıldığı CHP'nin koltuğuna Kılıçdaroğlu getirilmiştir. Son yapılan seçim sürecinde de gördüğümüz gibi Kılıçdaroğlu resmen FETÖ'ye diyet ödemiştir. Kılıçdaroğlu-FETÖ yakınlaşması CHP'nin pek çok önemli isimleri tarafından dahi eleştirilmiştir.”

“Kılıçdaroğlu bu soruya cevap verebilir mi?”

Rusya'da yaşanan son gelişmeleri referans alarak Kılıçdaroğlu'nu FETÖ üzerinden eleştiren Osmanlı Ocakları Genel Başkanı ve Ocak Partisi Kurucusu Kadir Canpolat, sözlerini şöyle tamamladı:

“PKK'ya ve onun Suriye'deki uzantısı PYD'ye, dünyanın pek çok yerinde militanları bulunan ve bir istihbarat örgütü olarak faaliyetlerde bulunan terör örgütü FETÖ'ye her fırsatta selam çakmanızı nereye koymalıyız Kılıçdaroğlu? FETÖ ve PKK/PYD hangi ülkenin Wagneri'dir? Bu sorunun cevabını Kılıçdaroğlu biliyor mu acaba? Kılıçdaroğlu'nun bu terör örgütleriyle yakınlaşmasının nedeni nedir? Bütün kamuoyu bu sorunun cevabını çok merak etmektedir.”