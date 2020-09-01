ÇANSERA'da üretime devam

Çankaya Belediyesi'nin kendi seralarında, kendi işçileri ile üretimini gerçekleştirdiği yazlık çiçeklerin ardından kışa hazırlık çalışmaları da başladı.

Çankaya Belediyesi'nin Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan seralarında üretim ara vermeden sürüyor. Parkları süsleyen yazlık çiçeklerin ardından kışlık çiçekler için çalışmalar başladı.

Yaz boyunca Çankaya parklarını süsleyen Kadife, Petunya, Top Kadife, Kırçıllı Kadife, Aslanağzı, Vapur Dumanı, Horozibiği, Yıldız, Zinya, Vinka ve Gazanya gibi çiçeklerin ardından kış çiçekleri için ön hazırlıklar başladı. Sonbahar ve kış için Lahana, Menekşe ve Çuha üretecek olan Belediye ekipleri, torf, ponza ve gübre hazırlıklarını gerçekleştirdi. Kış için 300 bin üretim gerçekleştirmeyi hedefleyen Çankaya, Ağustos sonunda üretime başlayacak. Hazırlanan çiçekler Ekim ayıyla birlikte parklardaki yerini alacak.

Bu hazırlıkların yanı sıra 30 bin Karanfil üreten Belediye ekipleri, 10 gün sonra rengarenk karanfilleri toprakla buluşturacak.