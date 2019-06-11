Çarlık Rusyası'nın boğazlara yönelik planları uluslararası çalıştayda ele alınacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü iş birliğiyle 12 Haziran'da Türk-Rus Müşterek Harp Tarihi Çalıştayı düzenlenecek.

Çarlık Rusyası'nın Boğazlara yönelik strateji ve eylemlerinin konuşulacağı çalıştayda, Osmanlı Devleti ve Batılı devletlerin bu faaliyetlere karşı koyma stratejileri masaya yatırılacak. Türkiye'den ve Rusya'dan alanında uzman isimlerinin katılımıyla gerçekleşecek olan çalıştayda, bölge üzerinde söz sahibi olmak isteyen devletlerin boğazların egemenliğini elde etmeye yönelik çalışmaları ve harekât planlamaları askeri ve siyasi açılardan değerlendirilecek.

Çalıştay, Milli Savunma Üniversitesinin Yenilevent Yerleşkesi'nde düzenlenecek.