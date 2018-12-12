Çarpık ilişkiler örgütü PKK

Bager kod adlı terörist, güvenlik güçlerine verdiği ifadede, kod adları Ferhat ve Serhildan olan erkek örgüt mensuplarının birbirleriyle sapık ilişkide bulunduklarına birçok kez şahit olduğunu, örgüt içinde bu tarz sapkın ilişkilerin yaygın olduğunu, kendisini bu durumun dışında tutmak istediğinden olanlara sessiz kaldığını dile getirdi. O dönemde 14 yaşında olduğunu anlatan terörist, sonrasında İran'da kampta bulunduğu sürede kendisinin de erkek teröristlerin cinsel tacizine maruz kaldığını, karşı koymasına rağmen tecavüze uğradığını, bu durumun sonrasında defalarca tekrarlandığını belirtti.

Zap bölgesinde uzun süre kalan Dlar kod adlı terörist ise, ifadesinde Kara Roza ve Sarı Dilan kod adlı kadın teröristlerin lezbiyen ilişki yaşadıklarını, örgüt yönetimi tarafından bu duruma göz yumulduğunu, yaşadıkları çarpık ilişkiyi tespit edip örgüt yönetimine bildiren Sorgül kod adlı teröristin ise suçlu ilan edildiğini ve bir hücreye kapatıldığını, hücrede delirmesi üzerine infaz edildiğini dile getirdi.