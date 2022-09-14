Çayırhan Maden Ocağında meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Nallıhan ilçesi, Çayırhan Mahallesi'nde bulunan maden ocağında dün gece meydana gelen iş kazasında Ömer Kalem isimli işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kömür İşletmeleri Anonim Şirketinde yer üstünde kömür alma işçisi olarak çalışan 44 yaşındaki Ömer Kalem meydana gelen iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Beypazarı ilçesi doğumlu olduğu öğrenilen Ömer Kalem'in vefatı büyük üzüntüye neden oldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.