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Çayırhanda Ağaç Dikim Programı düzenlendi

Elektrik Üretim A.

Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğünün Çayırhan tesisinde Türkiye geneli başlatılan 11 Milyon Fidan "Bu gün Fidan Yarın Nefes " Projesi kapsamında Çayırhan EÜAŞ çevresine 11 Bin ağaç dikimi gerçekleştirildi.


Programa Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürü Ömer Bayrak EÜAŞ Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz EÜAŞ Yönetim ve Çalışma Personeli Park Termik Yönetim ve Çalışanları katılım sağladı.


Saygı Duruşu ve istiklal marşının ardından Ömer Bayrak ve İzzet Alagöz konuşmalarını yaptılar. Proje sunumunun ardından ağaç dikimi gerçekleştirildi.


Ardından gelen misafirlere sunulan yemek ile program son buldu.

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