İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çayırhanlı sporculardan büyük başarı

Çayırhan Bushido Spor Kulübü sporcuları, İstanbul Jujitsu Türkiye Şampiyonası’nda 48 madalya alarak Türkiye 1.

Çayırhan Bushido Spor Kulübü sporcuları, İstanbul Jujitsu Türkiye Şampiyonası'nda 48 madalya alarak Türkiye 1.'si olmayı başardı.


İstanbul Jujitsu Türkiye Şampiyonası kapsamında Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, Çayırhan Bushido Spor Kulübü sporcuları, 48 madalya ile Türkiye 1.'si oldu. Çayırhan ve Nallıhan'ı temsilen şampiyonada yarışan Veli Kalkan ve öğrencileri, 27 altın, 17 gümüş ve 4 bronz madalya ile önemli başarılara imza atarken, kulübün ulusal hakemi Semiha Kurt da birçok müsabakada görev almayı başardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.