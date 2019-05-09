Caz Derneği'nden Bakan Ersoy'a teşekkür

Kültür ve Turizm Bakanlığının sponsorluğu ile bu yıl 23'üncüsü düzenlenen ‘Uluslararası Ankara Caz Festivali' unutulmaz düetlerle bu hafta sona eriyor.

Türkiye'nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan caz günleri ile bu yıl da sanatseverleri adeta büyüleyen Caz Derneği festivale vermiş olduğu destek için Bakan Ersoy'a bir teşekkür plaketi takdim etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un makamında kabul ettiği Caz Derneği Başkanı ve Festival Küratörü Özlem Oktar Varoğlu derneklerinin bu yıl ki caz buluşmalarına ilişkin bilgiler sundu ve Bakan Ersoy'u Ankara'daki kapanış konserine davet etti.

Festival'de Cinsiyet Eşitliğine Vurgu

Toplumsal farkındalık oluşturmak üzere her yıl dinleyicilerine değişik bir tema sunan festivalin 2019 yılı başlığı ise ‘Cinsiyet Eşitliği' oldu.

Birbirinden değerli müzisyenlerin düetlerle sahne aldığı festivalde Türkiye'den ve dünyadan cazın önemli isimleri bir araya geldi. Festival süresince sergiler ile ‘Cinsiyet Eşitliği' konulu bir de söyleşi gerçekleştirildi.

Ankara Caz Festivali'nin biletleri tükenmek üzere olan son üç buluşmasından, bugün MEB Şura Salonu'nda önemli düet parçaların seslendirileceği konserde daha önce ülkemize ayrı ayrı gelip muhteşem konserler veren Amerika'lı iki vokal Deborah Davis ile Allan Harris sahne alacak.

Sheraton Otel Balo salonunda, 11 Mayıs akşamı gerçekleştirilecek “Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars Düetler: Şelale Şehnaz Sam & Jose Maikel Brina Utra” konseri ile de müzisyen Ayhan Sicimoğlu yine muhteşem düetlerde sahnede olacak.

Festivalin kapanış konseri ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Yıldızları Hafif Müzik ve Caz Orkestrası Solistler: Dilek Sert Erdoğan ile Ömür Göksel'in hafızalardan silinmeyecek düetleri ile yine MEB Şura salonunda gerçekleşecek.

Bir Sonraki Buluşma Bodrum'da

Caz Derneği 23'üncü Uluslararası Ankara Caz Festivali'nin ardından Bodrum'a uluslararası bir renk katan 3'üncü Bodrum Caz Festivali ile 1-9 Eylül tarihleri arasında caz severlere merhaba diyecek.

Festival geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da, Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi, Denizciler Meydanı, Osmanlı Tersanesi ve yarım adanın farklı mekânlarında gerçekleştirilecek.