Cebeci Ortaokulundan 2'nci Erasmus projesi geliyor

Cebeci Ortaokulu tarafından ilki 2015 yılında gerçekleştirilen Erasmus + Sport projesinin ikincisi hazırlanıyor. "Sosyal dışlanmışlığı spor yoluyla ortadan kaldırıp sosyal yakınlaşmayı sağlamak" başlığı altında Türkiye, Litvanya, Polonya, İtalya ve Finlandiya'nın katılımlarıyla bir proje oluşturuldu. İki yıllık olan projenin ilk toplantısı, koordinatör ülke Litvanya'nın Birzai kasabasında 17-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. Toplantıya Cebeci Ortaokulu Müdürü Murat Tekçe, Beden Eğitimi Öğretmeni İbrahim Aktan ve emekli İngilizce Öğretmeni Münevver Filiz Hergüner katıldı. Toplantıda her ülke kendisini ve kurumunu tanıttı. Toplantıda iki yıl içinde yapılması gereken faaliyetler planlanarak, görev dağılımı yapıldı. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde İtalya ve Finlandiya'da olmak üzere iki toplantı, 2020 yılı içerisinde de Polonya'da bir toplantı gerçekleştirilecek. İki yıl içerisinde belirlenen tarihlerde öğretmenler ve okulda bulunan yabancı öğrencilerin de dahil olacağı çeşitli sportif etkinlikler düzenlenecek. Yapılan aktiviteler sonunda katılımcılara değerlendirme formları dağıtılıp, elde edilen sonuçlar ortak ülkelerin katılacağı toplantılarda değerlendirilecek. Yapılan çalışmalar görsel ve yazılı basın ve çeşitli sosyal medya ile duyurulacak.

Proje ile sporu sosyal içerikli bir aktivite olarak kullanmak ve bundan yola çıkarak yenilikçi bir yaklaşımın geliştirilmesi üzerine ortak çalışma yapmak hedefleniyor. Ayrıca bu hedefi dikkate alarak spor, gençlik çalışmaları ve sosyal bakım alanlarında aktif olan koçların, eğitmenlerin ve diğer organizasyon personelinin becerilerini geliştirmek hedefleniyor. Sosyal içerme düzeyini spor yoluyla arttırmak, risk altındaki gençlerin spor faaliyetlerine aktif bir şekilde katılımları, böylece sosyal dışlamayı önlemek ve sadece öz güven artışı değil, belki kişisel gelişim motivasyonunu yükseltmek hedefler içerisinde yer alıyor. Sporun vizyon ve itibarını topluma yüksek entegrasyon sağlamak amaçlı ve sosyal içerimin önemini hedef olarak gençlerde yükseltmek amaçlanıyor.