Çek yazarların kitapları İşçi Kütüphanesi'nde

Çekya'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Pavel Danek, Çankaya'daki İşçi Kütüphanesi'ni ziyaret ederek,

önemli Çek yazarların Türkçe'ye çevrilmiş eserlerinden bir seçki ve ülkelerini tanıtan katalog armağan etti.

Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde çöpe atılan kitapların değerlendirilmesiyle kurulan İşçi Kütüphanesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. İmrahor Mahallesi'nde yer alan kütüphaneyi ziyaret eden Çekya'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Pavel Danek, kütüphaneye Franz Kafka, Milan Kundera, Karel Capek ve Radek Maly gibi önemli Çek yazarların Türkçe'ye çevrilmiş eserlerinden bir seçki ve ülkelerini tanıtan katalog armağan etti.