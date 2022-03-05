İhlas Haber Ajansı

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Çekiçli saldırgan adliyeye sevk edildi

Ankara’nın Çankaya ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği için kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şahıs adliyeye sevk edildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği için kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şahıs adliyeye sevk edildi.


Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu semtinde gerçekleşen olayda iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen otomobilin sürücüsü Ö.Ö., kendisine korna çalarak uyarıda bulunan 06 BJ 5854 plakalı aracın sürücüsüne otomobilinin bagajından çıkardığı çekiçle saldırdı. Olay sonrası polis ekiplerince yakalanan şahıs emniyete ifade vermek için götürüldü.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, savcılık huzurunda ifadesi alınmak üzere Ankara Adliyesine sevk edildi.

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