Çekya'dan Mansur Yavaş'a ziyaret

Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Prag ile kardeş şehir olan Ankara'nın hem ekonomik hem de kültürel iş birliğinin devam ettirileceğini belirterek, “Diğer başkentlerle yarışan Ankara'da 25 yıldır devam eden belediyecilik anlayışından farklı bir yönetim şekli uygulayacağız” dedi.

Kent gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yavaş, kent trafiğinin her geçen gün hızla arttığını ve öncelikle ulaşımı çözmeye çalışacağının altını çizerek, “Ankara'da çarpık kentleşme oldukça fazla. Yeşil alan az, maalesef turist gelmiyor. Halbuki Ankaramızın birçok değeri var. Biz yeni dönemde insanların yaşamaktan ve ziyaret etmekten keyif alacağı bir kent kurmayı hayal ediyoruz. Araç sayısı çok arttı. Bu yüzden toplu taşıma ve özellikle de raylı sistemleri geliştireceğiz. Önceliğimiz ulaşım sorununu çözmek olacak. Kısaca diğer başkentlerle yarışan bir başkent olacak burası. Ankara bize ülkemizin kurucusunun bir emaneti. Bize emanet edilen şekilde de kentimizi örnek başkent haline getirmeye çalışacağız” dedi.

Başkan Yavaş Çek asıllı futbolcu için başsağlığı diledi

Alanyaspor futbolcusu Çek asıllı Josef Sural'ın geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyduğunu söyleyen Başkan Yavaş, Çek Cumhuriyeti Meclis heyetine başsağlığı dileklerini de iletti.

Yavaş'a yeni görevinde başarı dileklerini ileten ve “Ankara ile çözümlemek istediğimiz birçok proje var” diyen Çek Cumhuriyeti Birinci Başkan Yardımcısı Vojtech Filip ise, iki kardeş ve dost ülke arasındaki tarihi, kültürel ve ticari ilişkilerin artarak devam etmesi için karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesini istediklerini vurguladı.