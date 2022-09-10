Cemevi bahçesindeki dilek ağacı provokatörler tarafından yakıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen ay ziyaret edilen Hüseyin Gazi Cemevi ve türbesinin bahçesinde bulunan sembolik ‘dilek ağacı' kimliği belirsiz 2 kişi tarafından yakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay ziyaret ettiği cemevi, bu kez de bahçesindeki ‘dilek ağacının' yakılmasıyla gündeme geldi. Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Hüseyin Gazi Cemevi ve türbesinin bahçesindeki sembolik ‘dilek ağacı' kimliği belirsiz iki kişi tarafından yakıldı. Kısa sürede yakalanan iki şüpheli ise gözaltına alındı.

“Provokasyon olabilir diye düşünüyoruz”

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Hüseyin Gazi Türbesi Cemevi Dedesi Hüseyin Öz, “Kimliği belirsiz 2 şahıs gelmiş. Türbede birkaç saat vakit geçirmiş. Birisi dilek ağacına bez bağlarken yanıcı madde ile ıslatmış bezi. Çakmağı yakmış ve ağacı tutuşturmuş. Herkes gibi ağaca bez bağlayıp dilek tuttuklarını sanmışlar. Biri ağacı yakarken diğeri de arabadan resim çekmiş. Ağaç alev aldıktan sonra arabaya binip hızla buradan uzaklaşıyorlar. Jandarmalar kısa bir süre sonra yakalıyorlar şahısları. ‘Benim İslam anlayışıma uygun değil ondan ötürü bilerek, isteyerek yaktım' diye ifade verdiğini öğrendik. Cumhurbaşkanımız ilk defa bir cemevini ziyaret ettikten sonra burası herkesin ilgi odağı oldu. Muharrem ayında cemevlerine yapılan saldırıların bir benzeri diye düşünüyorum. Bir provokasyon olabilir diye düşünüyoruz. Devletin cemevlerine, Alevilere karşı olumlu tutumunu baltalamak isteyen, bunu da iktidara yıkmaya çalışan kötü niyetli insanlar olabilir” dedi.