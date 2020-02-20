Ç'engel Atölye'de üretim sevinci

Çankaya Belediyesi Ç'engel Atölyesinde üretim tüm hızıyla devam ediyor. Atölye'nin gülümseyen yüzleri, üreten elleri ve çevresine pozitif enerji veren kursiyerleri ürünlerinin alıcılarını bekliyor.

Çankaya Belediyesinin eğitilebilir zihinsel engelli gençlerin sosyalleşebilmeleri amacıyla destek verdiği Ç'engel Atölye kursiyerleri üretmeye devam ediyor. Maltepe Müjde Sokak'ta bulunan atölyede doğrudan ulaşılabilen ürünler, "@atolyecengel" adresli instagram hesabında da görülebilirken, isteyenler atölyeyi ziyaret ederek el emeği göz nuru ürünleri satın alabiliyor. Ürünlerden elde edilen gelir ise Atölye'nin çalışmaları için kullanılıyor.

Çankaya Belediyesi ve Sosyal Yaşamı Güçlendirme Derneği iş birliği ile başlayan Ç'engel Atölye İş Merkezi, eğitilebilir zihinsel engelli gençlere el becerilerini geliştirecek eğitimler sağlıyor. Zihinsel engelli bireylerin, sosyal ve bedensel gelişimlerinin yanı sıra yaşamlarında kültürel, sosyal ve sanatsal yönde faaliyetlere de katılma fırsatı sunan Ç'engel Atölye'de, Çankaya Halk Eğitim Merkezi eğitimcileri ve dernek gönüllüleri hizmet veriyor. Seramikten nikah şekerine, mumdan gümüş takı yapımına kadar pek çok alanda eğitim alan atölyenin gençleri, kendilerini ziyaret eden konuklarını gülen yüzleri ve hoş sohbetleriyle karşılamayı da ihmal etmiyor.

Çankaya Belediyesinin Maltepe Yerleşkesi'nde bulunan atölyenin eğitmenleri, öğrencilerin özgüven gelişiminde gözle görülür bir artış olduğunu belirterek, onların sosyal yaşamın içinde olabilmelerinin, ürettiklerinin beğenilmesinin çok önemli olduğunu vurguluyor. Maltepe Müjde Sokak'ta bulunan atölyede doğrudan ulaşılabilen ürünler, "@atolyecengel" adresli instagram hesabında da sergileniyor.